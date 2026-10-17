Estos son los 11 hoteles de Colombia que recibieron llaves Michelin 2026: ¿En qué ciudades quedan? Getty Images

Con más de 100 años desde su primera publicación, la prestigiosa Guía Michelin se ha convertido en un referente de consulta obligatoria para los mejores restaurantes y hoteles del mundo año tras año.

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A través de un exigente sistema de clasificación, ejecutado por rigurosos inspectores, la Guía Michelin, además de restaurantes, reconoce también a los hoteles que brindan las mejores experiencias para sus huéspedes con el sistema de “llaves”, que emula las “estrellas” que se otorgan a los restaurantes.

11 hoteles colombianos en la Guía Michelin 2026

De acuerdo con la Guía Michelin, el reconocimiento de las llaves para hoteles destacados llega a su tercer año con cerca de 500 establecimientos que reciben la distinción por primera vez y más de 80 subieron de categoría. Además, 10 países aparecen representados por primera vez.

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Colombia es uno de los países con varios representantes en el listado, que incluyó 11 hoteles del país, los cuales recibieron las Llaves Michelin en la selección 2026. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, este reconocimiento “resalta la excelencia de sus alojamientos y fortalece la visibilidad de Colombia entre los viajeros internacionales”.

De acuerdo con la cartera, factores como el diseño, la identidad y la calidad del servicio fueron evaluados como parte de la experiencia completa para los huéspedes. Ocho hoteles de Colombia recibieron una llave, mientras que tres establecimientos recibieron dos (el máximo son tres).

Los hoteles colombianos en la Guía Michelin 2026 y las ciudades donde se ubican son:

Hoteles colombianos con dos llaves Michelin

Hotel Casa San Agustín (Cartagena): Subió de una a dos llaves.

Casa Pestagua (Cartagena): Conservó las dos llaves.

Cannúa Lodge (Marinilla, Antioquia): Mantuvo sus dos llaves previas.

Hoteles colombianos con una llave Michelin

Four Seasons Hotel (Bogotá)

Four Seasons Hotel Casa Medina (Bogotá)

Cinco Quintas Hotel Boutique (Cartagena): Recibió una llave, tras aparecer previamente en la guía sin llave.

Four Seasons Cartagena (Cartagena)

Hotel Casa Legado (Bogotá)

Sofitel Legend Santa Clara Cartagena (Cartagena)

Elcielo Hotel & Restaurante (Medellín)

Hacienda Bambusa (Armenia)

¿Qué es la Guía Michelin y quién la creó?

La Guía Michelin fue creada por los hermanos André y Edouard Michelin, los fundadores de la popular compañía multinacional de neumáticos. Su primera edición apareció en Francia en agosto de 1900.

Debido a que en aquella época el automovilismo era una industria apenas incipiente, con menos de 3.000 vehículos, los hermanos publicaron la guía como una pieza para impulsar los viajes y el uso de los automóviles con información práctica y de consulta.

En los años posteriores se introdujeron cambios fundamentales, como la realización de la nueva guía, antes gratuita, con un precio de 7 francos a partir de 1920. Luego, en 1923, se introdujo la sección de “Hoteles y restaurantes recomendados”, que marcó el comienzo de su vasta popularidad.

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