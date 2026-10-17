El transporte ferroviario en el Magdalena y César registra un crecimiento en producción

Santa Marta

El futuro del transporte ferroviario en Colombia mantiene perspectivas de crecimiento, de acuerdo con Jorge Soto, presidente de Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco), quien destacó el respaldo del Gobierno Nacional y el aumento en el volumen de mercancías movilizadas por la red férrea que conecta la región central del país con el Caribe.

En diálogo con Caracol Radio, el directivo señaló que ve con optimismo el desarrollo del sector ferroviario, impulsado tanto por el transporte de carbón como por la incorporación de nuevas mercancías a sus operaciones.

“El ferrocarril afortunadamente sigue sigue teniendo un buen impulso, sigue teniendo un respaldo de parte del Gobierno Nacional. Vemos muy positivo el futuro ferroviario del país. En este momento vemos un crecimiento del volumen transportado a lo largo del de nuestra vía férrea, que se está movilizando desde el centro del país, desde La Dorada, Caldas hasta Ciénaga, Magdalena”, dijo el funcionario.

La operación ferroviaria tiene un papel relevante en el comercio exterior, al transportar más de la mitad de las exportaciones de carbón del país y más del 5 % del total de las exportaciones nacionales.

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De acuerdo con Soto, el incremento de las exportaciones contribuye al ingreso de divisas, al movimiento de la balanza comercial y a la dinamización de diferentes actividades económicas vinculadas con la cadena logística.