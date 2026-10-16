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17 oct 2026 Actualizado 07:00

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Gobernación del Magdalena realiza jornadas de vacunación en sus 29 municipios

La vacunatón nocturna se extiende hasta las 9:00 de la noche y este sábado habrá brigadas en barrios y zonas rurales para completar esquemas de inmunización

Gobernación del Magdalena realiza jornadas de vacunación en sus 29 municipios. Foto: Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena realiza jornadas de vacunación en sus 29 municipios. Foto: Gobernación del Magdalena

Gobernación del Magdalena realiza jornadas de vacunación en sus 29 municipios. Foto: Gobernación del Magdalena

David Echavez

Santa Marta
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El Magdalena desarrolla dos jornadas de intensificación de la vacunación este viernes 16 y sábado 17 de octubre, con actividades en sus 29 municipios para facilitar el acceso a los servicios de salud y prevenir enfermedades.

La jornada de este viernes se realiza entre las 2:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, con horario extendido para quienes tienen dificultades para acudir a los puntos de vacunación durante el día. Este sábado habrá atención en puntos fijos, brigadas extramurales y recorridos casa a casa.

La estrategia, impulsada por la Gobernación del Magdalena a través de la Secretaría Seccional de Salud, está dirigida a niños menores de seis años, adolescentes entre los 9 y 17 años, mujeres en edad fértil, gestantes y adultos mayores de 60 años.

También se contempla la aplicación de vacunas contra la fiebre amarilla, la COVID-19 y la influenza, de acuerdo con el esquema vigente y las indicaciones del personal de salud.

Las autoridades recomiendan revisar los carnés de vacunación y consultar los puntos habilitados en cada municipio para identificar las dosis pendientes. La programación cuenta con la participación de las alcaldías, las instituciones prestadoras de servicios de salud y los equipos del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Entre los biológicos incluidos en las acciones de prevención está la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que ayuda a prevenir infecciones asociadas con el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades.

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