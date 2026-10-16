Santa Marta fortalece alianza estratégica con la CAF para impulsar la transformación de la ciudad
Este fortalecimiento se enmarca en el encuentro que se realizará en Madrid, España, donde el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, suscribirá, junto con más de 20 alcaldes y alcaldesas de ciudades iberoamericanas, la Declaración de la Alianza Iberoamérica 500.
Santa Marta
El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, atiende una agenda oficial de trabajo en Madrid, España orientada a generar oportunidades de desarrollo y bienestar para la ciudadanía.
En la capital española, participará en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, atendiendo la invitación extendida por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a través de su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, así como por el alcalde de Madrid y copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI, José Luis Martínez-Almeida.
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Durante el foro intervendrá como panelista en el espacio “Ciudades 500+: un legado para el futuro”, un escenario estratégico para compartir ante mandatarios e instituciones internacionales la riqueza histórica, natural y cultural de Santa Marta en la ruta hacia el V Centenario de su fundación.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...