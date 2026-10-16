Santa Marta fortalece alianza estratégica con la CAF para impulsar la transformación de la ciudad/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, atiende una agenda oficial de trabajo en Madrid, España orientada a generar oportunidades de desarrollo y bienestar para la ciudadanía.

En la capital española, participará en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, atendiendo la invitación extendida por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), a través de su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, así como por el alcalde de Madrid y copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI, José Luis Martínez-Almeida.

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Durante el foro intervendrá como panelista en el espacio “Ciudades 500+: un legado para el futuro”, un escenario estratégico para compartir ante mandatarios e instituciones internacionales la riqueza histórica, natural y cultural de Santa Marta en la ruta hacia el V Centenario de su fundación.