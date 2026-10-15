MinTransporte identifica obras prioritarias para reconstruir Risaralda tras el terremoto

El Ministerio de Transporte avanza en la identificación de las obras viales afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda, con el propósito de establecer las intervenciones que serán incluidas en el plan de reconstrucción.

Durante una jornada de trabajo con autoridades territoriales y representantes del sector empresarial, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que el Gobierno expidió decretos de emergencia que permiten financiar las obras necesarias para recuperar la infraestructura afectada.

“Desde el Ministerio de Transporte expedimos unos decretos de emergencia que nos dan las herramientas para financiar todos esos corredores viales, puentes o intersecciones que fueron afectados por el terremoto y que rápidamente requieren intervención”, señaló la ministra.

La jefe de cartera agregó que actualmente se recopila el inventario de daños con los equipos técnicos y que próximamente se anunciarán las intervenciones que se realizarán.

Proyectos para impulsar la competitividad regional

Durante la visita también se identificaron proyectos estratégicos para fortalecer la competitividad regional y nacional, con miras a su incorporación en el plan de desarrollo y a la posterior búsqueda de financiación.

La agenda incluyó un recorrido por la zona de expansión de Pereira, donde se construirá el proyecto habitacional de reconstrucción del Fondo Milagro, así como por las áreas previstas para el hospital de cuarto nivel de complejidad y la expansión industrial del departamento.

Frente a las necesidades de conectividad para el crecimiento industrial y la generación de empleo, Noguera afirmó que el propósito es que las zonas afectadas queden en mejores condiciones que antes del terremoto.

“Nos hemos comprometido a que las zonas afectadas por el terremoto sean intervenidas de tal forma que queden mejor a lo que estaban antes del 10 de agosto”, aseguró.

Revisión de Vías del Samán y Conexión Centro

En la jornada también se analizaron las inquietudes relacionadas con el proyecto Vías del Samán y los embotellamientos reportados en el departamento. La ministra indicó que el Gobierno revisa las dificultades de las obras y los aspectos fiscales y financieros para avanzar en su atención.

En cuanto a las concesiones y tarifas, reiteró que se busca garantizar el mantenimiento de los corredores viales y la seguridad en las carreteras, con tarifas que puedan ser asumidas por las comunidades.

Por su parte, la iniciativa Conexión Centro continúa en evaluación y, según precisó la ministra, todavía no se ha tomado una decisión.

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, destacó la disposición del Ministerio de Transporte para acompañar la reconstrucción y atender las prioridades viales del departamento, así como la importancia de avanzar en las conexiones necesarias para el desarrollo logístico e industrial de la región.