Soledad realiza jornadas de desinfección en comedores escolares para proteger a 54.318 estudiantes

La Alcaldía de Soledad, a través de las secretarías de Educación y Salud, adelanta jornadas de limpieza, desinfección y fumigación en los comedores de las instituciones educativas oficiales, con el propósito de fortalecer las condiciones sanitarias y proteger a los 54.318 estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Las actividades se desarrollan en el marco del Día Mundial de la Alimentación, en articulación con la Oficina de Salud Pública y mediante intervenciones piloto y aleatorias en algunos planteles educativos.

Como medida preventiva para evitar la contaminación por los productos químicos utilizados durante los procedimientos, se solicitó al operador del suministro retirar oportunamente los alimentos e insumos almacenados en las áreas intervenidas. La estrategia busca garantizar condiciones adecuadas de higiene en los espacios donde se preparan y almacenan los alimentos destinados a los estudiantes.

Autoridades refuerzan medidas de prevención sanitaria

La secretaria de Educación de Soledad, Carolina Correa, destacó que la seguridad alimentaria es fundamental para el bienestar y la permanencia escolar de los estudiantes.

“La alimentación escolar no se trata solamente de entregar un complemento alimentario; también implica garantizar condiciones seguras, higiénicas y adecuadas para nuestros niños, niñas y jóvenes. Desde la Administración Municipal, trabajamos de manera articulada para que cada acción contribuya a proteger su salud y su bienestar”, expresó.

Por su parte, el secretario de Salud, Edison Barrera, señaló que los procedimientos deben desarrollarse bajo protocolos preventivos para reducir los riesgos sanitarios. “La limpieza, la desinfección y la fumigación deben realizarse con responsabilidad, siguiendo las medidas preventivas necesarias para proteger los alimentos y a quienes los consumen. Nuestro compromiso es acompañar estos procesos para que los estudiantes cuenten con entornos saludables y seguros”, afirmó.

Con estas jornadas, la Administración Municipal busca fortalecer las condiciones de higiene en los comedores escolares y prevenir posibles riesgos de contaminación de los alimentos que reciben los niños, niñas y jóvenes beneficiarios del PAE en Soledad.