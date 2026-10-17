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17 oct 2026 Actualizado 00:16

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Autoridades en Puerto Colombia reiteran restricciones para ingresar al mar tras muerte de un joven

Las autoridades recordaron que el horario permitido para el uso y disfrute de las playas es de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Playa en Puerto Colombia, Atlántico./ Foto: Gobernación del Atlántico

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Las autoridades de Puerto Colombia hicieron un llamado a los bañistas para que respeten los horarios y las restricciones establecidas para el ingreso al mar, tras la muerte por inmersión de Elías Rafael Pitalua Peralta, de 22 años. El joven ingresó al mar durante la madrugada de este jueves 15 de octubre, en medio de la celebración de un cumpleaños. Las autoridades recordaron que el horario permitido para el uso y disfrute de las playas es de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Linda Goenaga, coordinadora del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia, reiteró la importancia de acatar las recomendaciones para evitar emergencias. “El Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia y la Alcaldía Municipal hacen un llamado a la comunidad a mantener la prudencia. En las madrugadas está prohibido ingresar al mar debido a las corrientes marinas. El horario establecido para el uso y disfrute es de 7 de la mañana a 4 de la tarde”, manifestó.

Salvavidas reiteran recomendaciones para los bañistas

Goenaga también recordó las restricciones relacionadas con las actividades en el mar y las estructuras de las playas. “Está prohibido hacer clavados y bañarse cerca de los espolones. De igual manera, está prohibido hacer clavados en la estructura del muelle. El baño seguro en la orilla. Los niños son responsabilidad de los adultos”, señaló.

Por otra parte, la coordinadora indicó que espera que durante este fin de semana lleguen a las playas de Puerto Colombia más de 10.000 personas.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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