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16 oct 2026 Actualizado 22:40

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Tunja

Tunja recibirá quejas y consultas sobre servicios públicos este martes

Las superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y de Industria y Comercio atenderán directamente a los ciudadanos en el CREM de la Alcaldía, desde las 10:30 de la mañana.

En Tunja y Duitama se activaron protocolos preventivos y se realizaron evacuaciones en instituciones, hospitales y edificaciones.

En Tunja y Duitama se activaron protocolos preventivos y se realizaron evacuaciones en instituciones, hospitales y edificaciones.

En Tunja y Duitama se activaron protocolos preventivos y se realizaron evacuaciones en instituciones, hospitales y edificaciones.

Felipe Carreño

Tunja
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Los habitantes de Tunja podrán presentar sus inquietudes y consultas sobre los servicios de agua potable, energía, gas, aseo y alumbrado público durante una jornada de atención que se realizará este martes 20 de octubre en el CREM de la Alcaldía de Tunja. La actividad contará con la presencia de las superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y de Industria y Comercio.

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, explicó que el encuentro responde a solicitudes de la comunidad planteadas en los consejos comunales. La jornada busca que los ciudadanos expongan directamente sus inquietudes ante las entidades encargadas de la vigilancia y atención de estos servicios.

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