Tunja recibirá quejas y consultas sobre servicios públicos este martes

Los habitantes de Tunja podrán presentar sus inquietudes y consultas sobre los servicios de agua potable, energía, gas, aseo y alumbrado público durante una jornada de atención que se realizará este martes 20 de octubre en el CREM de la Alcaldía de Tunja. La actividad contará con la presencia de las superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y de Industria y Comercio.

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, explicó que el encuentro responde a solicitudes de la comunidad planteadas en los consejos comunales. La jornada busca que los ciudadanos expongan directamente sus inquietudes ante las entidades encargadas de la vigilancia y atención de estos servicios.