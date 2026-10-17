La dignidad menstrual, una causa que se toma la cancha en Boyacá

La estrategia contempla llegar a las zonas rurales y rurales dispersas de Boyacá, donde persisten dificultades para acceder a estos insumos.

Tunja

Una estrategia que une la pasión por el fútbol con una causa social se desarrolla en Tunja, donde los ciudadanos pueden intercambiar kits de gestión menstrual por camisetas de Boyacá Chicó y Atlético Nacional. La iniciativa, liderada por la gestora social del departamento y la Secretaría de Integración Social de Boyacá, busca promover la dignidad menstrual y generar conciencia sobre las dificultades que enfrentan niñas y mujeres para acceder a estos productos.

En diálogo con Caracol Radio, Daniela Lozano, secretaria de Integración Social de Boyacá, explicó que la campaña tiene dos propósitos: fomentar la convivencia durante la fiesta del fútbol e involucrar a los hombres en las acciones relacionadas con la dignidad menstrual.

“Esta es una iniciativa que nace del corazón de nuestra gestora social y que tiene dos objetivos: primero, vivir la fiesta del fútbol en paz y, segundo, involucrar a los hombres en esta estrategia y dar un mensaje sobre la dignidad menstrual de las niñas y las mujeres del departamento”, señaló.

Lozano enfatizó que esta responsabilidad no recae únicamente en las instituciones, sino que también requiere el compromiso de la sociedad. Por ello, la campaña busca aprovechar la convocatoria del encuentro deportivo para promover la participación ciudadana y la solidaridad.

¿Cómo participar?

La secretaria explicó que las personas interesadas deben entregar un kit compuesto por un paquete de toallas sanitarias, un jabón de higiene íntima y un paquete de toallas húmedas. A cambio, reciben una camiseta de fútbol, según la disponibilidad.

“Es muy sencillo. Tú llevas el kit, que consta de un paquete de toallas sanitarias, un jabón de baño íntimo y un paquete de toallas húmedas, e inmediatamente te entregan la camiseta”, indicó.

Para la jornada de este sábado, la organización dispone de camisetas de Atlético Nacional, luego de que los hinchas de Boyacá Chicó participaran durante el viernes.

Barreras que afectan la dignidad menstrual

La campaña también busca visibilizar las dificultades que enfrentan algunas mujeres durante su periodo menstrual y cómo estas pueden afectar sus actividades cotidianas.

Según explicó la secretaria, en Tunja el 11,8 % de las mujeres entre los 10 y los 55 años tuvo que interrumpir alguna actividad del hogar, estudio, trabajo u ocio debido a la menstruación, mientras que el promedio nacional es del 8 %.

“Esta cifra es muy reveladora para que, desde el Gobierno departamental, implementemos acciones que impacten y transformen la vida de las niñas y de las mujeres”, afirmó.

La funcionaria agregó que la estrategia no se limitará a la capital boyacense, pues también se busca llegar a las zonas rurales y rurales dispersas, donde persisten mayores barreras para acceder a productos e insumos de gestión menstrual.

“Esta acción también va a llegar, sobre todo, a las zonas rurales y rurales dispersas del departamento, donde existen aún más barreras para acceder a productos e insumos de gestión menstrual”, manifestó.

Finalmente, Lozano invitó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa y contribuir a la transformación social del departamento. Los kits pueden entregarse en la oficina de la Secretaría de Integración Social de Boyacá, ubicada en el primer piso del edificio de la Contraloría, en Tunja. La entrega de camisetas está sujeta a la disponibilidad existente.