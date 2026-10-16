Trump dice que su nueva portavoz presidencial debería “reconsiderar” su nombramiento

UNITED STATES - OCTOBER 13: White House Press Secretary Katie Zacharia. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Tom Williams / Colaborador) / Tom Williams

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su nueva y cuestionada secretaria de prensa, Katie Zacharia, debería “reconsiderar” seguir en el cargo después de un inicio embarazoso en ese puesto de alto perfil.

“Le dije: ‘Katie, ¿esto es para ti?’”, declaró Trump a los periodistas, después de que Zacharia admitiera que se había presentado como abogada sin haber pasado los exámenes de ningún colegio oficial.

“Le dije: ‘Katie, no tienes porqué hacerlo’... En tu lugar, lo reconsideraría’”, añadió el presidente.

Más información: Audiencia de alias ‘Araña’ ante autoridades de EE.UU. fue aplazada para diciembre

Menos de una semana después de haber asumido el cargo, Zacharia, de 41 años, levantó dudas sobre sus credenciales al autodenominarse en redes sociales y programas de televisión como asesora jurídica de una organización sin fines de lucro conservadora con sede en California y afirmar que había trabajado como abogada en una firma en Pekín.

Las credenciales legales de Zacharia quedaron en entredicho tras responder de forma confusa sobre dónde había aprobado el examen de abogacía.

La portavoz acabó reconociendo en una entrevista televisiva con Fox News el jueves en la noche que no tenía ese título oficial de abogada.

Lea más: EE.UU. conoce sobre presunto uso de avión oficial de Verónica Alcocer para llevar droga a Venezuela

Zacharia se graduó de la facultad de derecho de la Universidad Pepperdine en 2011, pero obtener un título en derecho no califica automáticamente a alguien para ejercer la profesión.

Zacharia dio el martes su primera rueda de prensa, de apenas 14 minutos, en las que apareció insegura en el podio y sólo respondió a tres preguntas de los medios de comunicación.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: