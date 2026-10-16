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16 oct 2026 Actualizado 15:07

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Marcos Peckel y petrismo chocan por salida de Colombia de La Haya: “se creó para atacar a Israel”

El representante Heiner Gaitán y el director de la comunidad judía en Colombia, Marcos Peckel, se refirieron en 6AM W al retiro del país como miembro y copresidente del Grupo de La Haya, el cual, según el canciller Omar Bula, tiene como objetivo “aislar y atacar a Israel”.

Marcos Peckel y petrismo chocan por salida de Colombia de La Haya: “se creó para atacar a Israel”

Marcos Peckel y petrismo chocan por salida de Colombia de La Haya: “se creó para atacar a Israel”

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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