Marcos Peckel y petrismo chocan por salida de Colombia de La Haya: “se creó para atacar a Israel”

El representante Heiner Gaitán y el director de la comunidad judía en Colombia, Marcos Peckel, se refirieron en 6AM W al retiro del país como miembro y copresidente del Grupo de La Haya, el cual, según el canciller Omar Bula, tiene como objetivo “aislar y atacar a Israel”.