Erosión costera y lluvias afectan una docena de viviendas en Puerto Colombia

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días, sumadas al avance de la erosión costera, provocaron deslizamientos y el colapso de estructuras en los patios de cerca de una docena de viviendas del sector de Vista Mar, en la zona conocida como El Barranco, en Puerto Colombia, Atlántico.

El agua se filtró en el terreno y agravó la vulnerabilidad de las estructuras, aumentando la preocupación de las familias que residen en esta zona afectada por el deterioro del suelo.

Autoridades evalúan medidas

Ante la emergencia, la administración municipal cerró y selló inicialmente algunos puntos críticos mientras evalúa las condiciones del terreno y determina las acciones necesarias para proteger a la comunidad.

Leonardo Vargas, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Puerto Colombia, se refirió a la situación y a las medidas que se adelantan para atender la emergencia.

“Se envió a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de la Gobernación una solicitud de acompañamiento para enfrentar esa situación, debido a que la capacidad del municipio para hacer un proyecto de gran magnitud de protección de esa zona es grandísima y requiere el concurso del Departamento y de la Nación. Seguidamente seguimos monitoreando y haciendo reuniones técnicas con la Secretaría de Infraestructura para evaluar cuáles son las acciones inmediatas que se requieran”, explicó.

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Mantienen monitoreo en la zona

Las autoridades mantienen el monitoreo del sector y adelantan reuniones técnicas con la Secretaría de Infraestructura y la comunidad para definir acciones inmediatas frente a los riesgos identificados.

Mientras avanzan las evaluaciones, las familias afectadas permanecen a la expectativa de las medidas que permitan prevenir nuevos deslizamientos y evitar mayores daños en sus viviendas.