Familia ofrece $10 millones por encontrar a hombre desaparecido en Caño Dulce

La angustia y la incertidumbre acompañan a Caroline León y a sus hijos, quienes esperan encontrar a Juan Carlos López, desaparecido desde el pasado 10 de octubre en las playas de Caño Dulce, jurisdicción del municipio de Tubará.

Debido a la falta de resultados, la familia decidió ofrecer una recompensa de $10 millones para quien encuentre y entregue el cuerpo del hombre.

“Ya en estos momentos no sabemos dónde más buscar”

Caroline aclaró que el dinero no se ofrece por información sobre el caso, sino por la localización del cuerpo. Por eso, hizo un llamado especial a los pescadores y a los habitantes de la zona para que se sumen a la búsqueda y ayuden a ampliar el rastreo en sectores donde los organismos de socorro aún no han podido obtener resultados.

“Ya en estos momentos no sabemos dónde más buscar”, expresó la mujer, quien reconoció que todavía tiene muchas preguntas sobre lo ocurrido. Pese a la incertidumbre, aseguró que conserva la esperanza de encontrar a su pareja con vida y que se mantiene fuerte por sus hijos, quienes también esperan noticias de su padre.

En las labores de búsqueda participan unidades de la Policía Nacional, los bomberos de Tubará, el Ejército, la Armada y rescatistas voluntarios. Desde la desaparición, los equipos han realizado recorridos por mar, tierra y aire, con la ampliación de las operaciones hacia Puerto Colombia.

Para este viernes estaba previsto extender la búsqueda hasta Galerazamba, en el departamento de Bolívar, con el apoyo de pescadores y personas que conocen las condiciones del litoral. Mientras avanzan los operativos, la familia insiste en pedir colaboración a la ciudadanía para dar con el paradero de Juan Carlos López y poner fin a varios días de angustia e incertidumbre.