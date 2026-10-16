Medellín interviene 15 soterrados viales para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias

Medellín

Con el objetivo de reducir los riesgos de inundación durante la temporada de lluvias, Medellín puso en marcha un plan de mantenimiento preventivo en 15 soterrados viales de la ciudad. Las intervenciones buscan garantizar el funcionamiento de los sistemas de drenaje, evitar la acumulación de residuos y disminuir la posibilidad de emergencias que afecten la movilidad y la seguridad de la población.

La estrategia contempla jornadas trimestrales de limpieza, inspección y mantenimiento de estas infraestructuras, consideradas puntos estratégicos para la evacuación de las aguas lluvias.

En la primera jornada fueron intervenidos cinco soterrados: Villanueva, en ambos sentidos; Alpujarra; Los Músicos, y Suramericana. En total, las labores abarcaron cerca de 14.650 metros cuadrados de infraestructura vial.

Las intervenciones se realizan en horario nocturno para minimizar las afectaciones al tránsito vehicular e incluyen la inspección, limpieza y desobstrucción de sumideros, cárcamos y redes de drenaje, además de la recolección y disposición adecuada de residuos sólidos. También se ejecutan labores de barrido manual y mecánico de superficies y mantenimiento de los sistemas de iluminación.

El subsecretario de Gestión Ambiental, Mario Ramírez, explicó que las jornadas se desarrollan en horario nocturno y se extenderán hasta el 4 de noviembre, con el propósito de reducir las afectaciones a la movilidad y preparar la infraestructura para las lluvias.

“Hacemos un llamado a la comunidad a que no deposite los papeles o vasos plásticos en el piso de la ciudad, toda vez que en las laderas y con la escorrentía en las lluvias, estos elementos van a llegar a este drenaje y nos lo van a destruir, generándonos problemas. Ese es el llamado importante a cada uno de la comunidad, de manera de corresponsabilidad”, señaló Ramírez.

Trabajo conjunto para prevenir emergencias

El plan se desarrolla a través del Comité Temático Interinstitucional de Aseo y Ornato del Sistema de Gestión Ambiental de Medellín (SIGAM), con la participación de EPM, Emvarias, las secretarías de Medio Ambiente, Infraestructura Física y Movilidad, la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos y la Policía Nacional.

El Distrito continuará con la intervención progresiva de los 15 soterrados priorizados, como parte de las acciones de mantenimiento preventivo, gestión del riesgo y adaptación de la infraestructura urbana a las condiciones climáticas.

Con estas labores, la Alcaldía de Medellín busca mejorar la capacidad de evacuación de las aguas lluvias, reducir las posibilidades de inundación en estos corredores y contribuir a una movilidad más segura durante la temporada de precipitaciones.