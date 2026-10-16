Alerta por presencia de babillas en Sopetrán: autoridades anunciaron medidas de protección

Sopetrán, Antioquia

La presencia de varias babillas en un estanque del municipio de Sopetrán, en el Occidente antioqueño, generó preocupación entre algunos habitantes.

Uno de los episodios que generó temor en la población del corregimiento Córdoba fue el presunto ataque de una babilla a un perro de una finca cercana.

Ante esta situación, un equipo técnico de Corantioquia, en compañía de funcionarios de la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos, realizó una inspección para determinar cómo llegaron estos animales al lugar y qué medidas se deben adoptar.

Durante la visita, los profesionales de la autoridad ambiental lograron observar una babilla. Sin embargo, según información suministrada por la administración municipal, en el estanque podría encontrarse una familia de cuatro ejemplares, conformada por dos adultos y dos crías.

Corantioquia aclaró que no se trata de una invasión ni de un desplazamiento inusual de esta especie. Las babillas habrían llegado de manera natural al estanque, debido a que este tiene una conexión hídrica con la quebrada La Sopetrana. Además, explicó que la presencia de estos reptiles es habitual en diferentes ecosistemas acuáticos del Occidente antioqueño.

Durante la evaluación también se conoció que algunas personas del sector estarían alimentando a los animales, una práctica que, según la autoridad ambiental, modifica sus comportamientos naturales y podría acostumbrarlos a interactuar con los seres humanos, aumentando los riesgos para ambas partes.

¿Qué pasará con las babillas encontradas?

Como parte de las medidas anunciadas, la Alcaldía de Sopetrán deberá realizar adecuaciones en el estanque, mediante la habilitación de drenajes o conexiones que permitan a los animales desplazarse progresivamente y de manera segura hacia corredores naturales asociados a las fuentes hídricas de la zona.

Estas intervenciones deberán cumplir con las condiciones técnicas y ambientales establecidas por Corantioquia, con el propósito de proteger a los ejemplares y evitar afectaciones a los ecosistemas.

Paralelamente, se desarrollarán jornadas de sensibilización dirigidas a la comunidad, especialmente a niños y jóvenes, para explicar cómo convivir de manera segura con estos reptiles y evitar conductas que alteren su comportamiento.

La corporación recordó que las babillas cumplen una función importante en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos, pues ayudan a controlar poblaciones de peces, anfibios, pequeños reptiles y roedores, además de contribuir al movimiento de nutrientes y sedimentos en los cuerpos de agua.

Corantioquia pidió a los habitantes de Sopetrán no acercarse, alimentar, cazar ni maltratar a las babillas, y recordó que estas conductas pueden constituir infracciones ambientales. También invitó a reportar cualquier situación relacionada con estos animales a través de sus canales oficiales de atención.