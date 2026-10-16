Magdalena tendría $2,4 billones en inversión nacional para 2027: estos son los recursos proyectados

El documento preliminar del DNP contempla $2,47 billones en inversión nacional para el Magdalena en 2027. Foto del archivo / Colprensa - Juan Páez ( Colprensa )

El Magdalena tendría $2 billones 474.450 millones en inversión nacional para 2027, de acuerdo con el documento preliminar de regionalización del Presupuesto General de la Nación elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). La programación contempla recursos para infraestructura vial, energía, agua potable, educación y programas sociales en el departamento.

Las cifras corresponden a una programación preliminar e indicativa de la inversión nacional territorializada. El presupuesto de 2027 continúa en trámite en el Congreso de la República, por lo que los montos y su distribución podrían modificarse antes de la aprobación definitiva.

Transporte, inclusión social y energía concentran los principales montos

Entre los sectores con mayores recursos aparecen Inclusión Social y Reconciliación, con cerca de $748.519 millones; Transporte, con $532.689 millones; Minas y Energía, con $400.789 millones, y Vivienda, Ciudad y Territorio, con $257.233 millones. El documento también registra partidas para educación, trabajo, justicia y salud.

En infraestructura vial, la programación incluye $173.628 millones para la construcción, el mejoramiento y el mantenimiento de la carretera Plato-Salamina-Palermo, conocida como la Vía de la Prosperidad. También aparecen recursos para la Transversal del Caribe y otras intervenciones de la red vial nacional que atraviesa el departamento.

Para Santa Marta, el documento contempla $20.000 millones para el mejoramiento y mantenimiento de la vía alterna al Puerto, además de $25.511 millones para el mejoramiento de los servicios aeroportuarios y la navegación aérea del aeropuerto Simón Bolívar. Estas partidas hacen parte de la programación preliminar y no representan, por sí solas, recursos ya ejecutados.

¿Qué contempla para agua potable y educación?

En el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio se registran $255.334 millones para programas de acceso al agua potable y saneamiento básico en el departamento. Sin embargo, la cifra general no permite establecer cuánto se destinaría específicamente a resolver el desabastecimiento de Santa Marta ni qué obras concretas serían financiadas con esos recursos.

En Minas y Energía aparecen $223.447 millones asociados a proyectos de generación fotovoltaica y solar, además de partidas para subsidios a las tarifas eléctricas y normalización de redes. En educación, la programación contempla recursos para alimentación escolar, infraestructura educativa y educación superior, entre otros componentes.

El documento también incluye partidas para primera infancia, atención a población vulnerable, víctimas del conflicto armado y formación para el trabajo. La distribución definitiva dependerá del trámite presupuestal y de los documentos que se adopten para la vigencia 2027.

El Congreso retomará el lunes 19 de octubre el debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo plazo de aprobación vence el día 20. La decisión será clave para determinar cómo quedará la inversión nacional proyectada para el Magdalena, estimada preliminarmente en $2,47 billones.