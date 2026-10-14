Procuraduría avala elección de la gobernadora del Magdalena y tumba demandas de nulidad

Santa Marta

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó negar las demandas de nulidad electoral contra la elección de María Margarita Guerra Zúñiga como gobernadora del Magdalena para el periodo 2024-2027.

El Ministerio Público argumentó en primer lugar que la renuncia de Guerra Zúñiga a la Asamblea Departamental fue aceptada antes de su inscripción y elección a la Gobernación, por lo que no existió ejercicio simultáneo de cargos ni se configuró una incompatibilidad.

Respecto a la doble militancia, la Procuraduría aclaró que, si bien se presentó por un partido distinto a su colectividad de origen (Fuerza Ciudadana), dicha agrupación perdió su personería jurídica mediante sentencia judicial. Al tratarse de una causa ajena a sanciones estatutarias, aplica la excepción de la Ley 1475 de 2011 que permite a los militantes inscribirse por otra organización sin incurrir en falta.

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Finalmente, sobre el aval y la alianza electoral, la entidad precisó que el aval formal fue expedido válidamente por el representante legal del Partido Ecologista Colombiano y que las discusiones sobre trámites partidistas internos o la presencia de movimientos sin personería jurídica dentro de la coalición no tienen la entidad suficiente para invalidar el acto electoral.