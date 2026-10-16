La IUB abre inscripciones para cursos de idiomas: conozca cómo inscribirse

Aprender un segundo idioma es una oportunidad para ampliar las posibilidades académicas y laborales. Con ese propósito, la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) fortalece su Centro de Enseñanza de Lenguas (CEL), una iniciativa que ofrece formación en inglés, francés y portugués, sin costo adicional para sus estudiantes y con tarifas accesibles para el resto de la ciudadanía.

La estrategia se articula con la visión del alcalde Alejandro Char de avanzar hacia una Barranquilla plurilingüe, en la que más jóvenes y ciudadanos puedan desarrollar competencias comunicativas para responder a las exigencias de un entorno académico y laboral cada vez más globalizado.

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“Antes era impensable aprender otros idiomas en la educación pública, gratis, y hoy es una realidad gracias a la confianza de nuestros ciudadanos”, señaló el alcalde Alejandro Char, quien destacó que el programa también busca beneficiar a madres de familia, emprendedores y otros integrantes de la comunidad interesados en ampliar sus conocimientos.

Formación en idiomas incluida en las carreras

Los estudiantes de programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales de la IUB tienen el inglés incluido en sus planes de estudio, sin pagos ni cuotas adicionales. La formación se adapta al nivel académico y a las competencias que cada etapa requiere.

En los programas técnicos profesionales, los estudiantes cursan los niveles A1 y A2, con cerca de 220 horas de formación orientadas a desenvolverse en situaciones cotidianas. En el nivel tecnológico, la enseñanza llega a B1, mientras que en los programas profesionales alcanza B2, con énfasis en una mayor autonomía comunicativa y el uso del idioma en contextos laborales.

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Por su parte, los estudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas de programas como Administración de Negocios Internacionales, Administración Logística, Inteligencia de Negocios y Administración Turística y Hotelera pueden alcanzar el nivel C1.1, con cerca de 250 horas de formación.

Además, las carreras relacionadas con comercio exterior, negocios internacionales y turismo incluyen ciclos de francés y portugués, con el objetivo de preparar a los estudiantes para interactuar con empresas, visitantes y organizaciones de diferentes países.

El rector de la IUB, Arcesio Castro Agudelo, destacó la importancia del programa para el crecimiento institucional y su proyección internacional. “Este acuerdo representa un paso histórico en nuestro proceso de internacionalización debido al compromiso de la institución con una educación pertinente, de calidad y con visión global”, afirmó.

Inscripciones abiertas para toda la ciudadanía

La oferta del Centro de Enseñanza de Lenguas no está dirigida exclusivamente a los estudiantes de la institución. Las personas externas interesadas en fortalecer sus competencias lingüísticas también podrán acceder a los cursos mediante el pago de una tarifa por cuatrimestre.

El proceso de inscripción y validación de solicitudes estará habilitado del 23 al 28 de octubre, de acuerdo con el calendario establecido por la institución.

Las tarifas anunciadas por idioma son las siguientes:

Inglés: $365.666 por cuatrimestre.

$365.666 por cuatrimestre. Francés: $528.184 por cuatrimestre.

$528.184 por cuatrimestre. Portugués: $521.930 por cuatrimestre.

El Centro de Enseñanza de Lenguas funciona en la sede de Posgrados de la IUB, ubicada en la carrera 58 n.º 68-73, en Barranquilla.

Calidad académica con proyección internacional

Los procesos de formación del CEL se desarrollan bajo los lineamientos de la norma NTC 5580:2011 y cuentan con la aprobación de la Secretaría Distrital de Educación mediante la Resolución 02284 de 2022. La oferta es orientada por un equipo docente nacional e internacional cualificado.

Con esta iniciativa, la IUB busca ampliar el acceso al aprendizaje de idiomas y brindar herramientas que contribuyan a la formación académica, la movilidad internacional y la competitividad laboral de sus estudiantes y de la comunidad barranquillera.