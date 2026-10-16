Electrolineras advierten riesgos para su operación por medidas de la CREG

Anteriormente, la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica y Gas, CREG, aprobó el otorgamiento de garantías alternativas para empresas intervenidas. Foto: Colprensa( Thot )

Las medidas regulatorias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tienen en alerta a empresas dedicadas a la carga de vehículos eléctricos.

León Correa, socio de Qvolt, considerada la electrolinera más grande de Barranquilla, advirtió que las sanciones económicas podrían comprometer la continuidad de estas operaciones y obligar al cierre de establecimientos si no se revisan las disposiciones vigentes.

Según Correa, Qvolt recibió una sanción de aproximadamente 31 millones de pesos en septiembre, periodo en el que, aseguró, la multa tuvo carácter pedagógico. Para mediados de octubre, las sanciones acumuladas ya se acercaban a los 45 millones de pesos.

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El empresario sostuvo que, bajo las condiciones actuales, la compañía podría operar apenas entre tres y cuatro días al mes sin exponerse a multas, una situación que considera insostenible.

Correa advirtió que los costos derivados de las sanciones podrían trasladarse a los usuarios y elevar los gastos mensuales de conductores que trabajan con plataformas de transporte entre 720.000 y 1,1 millones de pesos. También señaló que el precio del kilovatio podría aumentar de unos 1.800 pesos a entre 2.300 y 2.500 pesos.

Ante este panorama, el socio de Qvolt pidió a la CREG revisar las medidas y evaluar las condiciones particulares de las empresas de carga eléctrica. Advirtió que las restricciones no solo afectarían a las electrolineras, sino también a los propietarios de vehículos eléctricos, los conductores que dependen de ellos para trabajar y el crecimiento de la movilidad eléctrica en el país.