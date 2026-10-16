Andrés Cepeda y Maluma lanzan “Tengo Ganas 2.0”, una nueva versión en bachata

Andrés Cepeda y Maluma se unieron para presentar “Tengo Ganas 2.0 – Versión Bachata”, una nueva interpretación de uno de los clásicos del repertorio de Cepeda. La canción está disponible desde este 16 de octubre en plataformas digitales y YouTube.

El lanzamiento reúne a dos generaciones de la música colombiana y lleva por primera vez este tema al género de la bachata, con una propuesta que conserva su esencia romántica y le da un nuevo sonido.

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La colaboración comenzó a tomar forma el 3 de mayo de 2025, cuando Maluma invitó a Andrés Cepeda a compartir escenario durante el concierto Bogotá en el Mapa, realizado en el estadio El Campín. Allí interpretaron juntos “Tengo Ganas”, una presentación que abrió la posibilidad de grabar una nueva versión.

Publicada originalmente en 2001, en el álbum El Carpintero, la canción se convirtió en uno de los temas emblemáticos de Andrés Cepeda y ha acompañado a distintas generaciones durante 25 años.

La amistad entre ambos artistas se remonta a 2014, cuando coincidieron como entrenadores en el programa La Voz. Desde entonces han mantenido una relación cercana, que ahora se materializa en este lanzamiento musical.

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El videoclip fue grabado en Medellín y estuvo bajo la dirección de Padox, Luis Velásquez y Manuel Lennis. La producción presenta la historia de una pareja que lleva 25 años de vida compartida y aborda temas como el amor duradero, la complicidad y los recuerdos. En el video también aparecen Elisa y Susana, las esposas de los cantantes.

Tras este estreno, Andrés Cepeda continuará con su gira internacional Bogotá, que llegará a Australia durante la primera semana de noviembre, con presentaciones en Brisbane, Sídney, Melbourne y Perth.

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Además, el artista recibió una nominación a los ZYN Premios Rolling Stone en Español 2026, en la categoría Álbum Cantautor del Año, por Bogotá, trabajo con el que obtuvo su quinto Latin Grammy en 2025. La versión extendida, Bogotá Deluxe, también fue nominada a los Grammy en la categoría Best Latin Pop Album.