Juan Gonzalo Ospina asume como nuevo embajador de Colombia en Bélgica

Ospina será el representante de Colombia no solo ante el Reino de Bélgica, también el Gran Ducado de Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN. (Foto: Cortesía Cancillería )

Juan Gonzalo Ospina Serrano se posesionó como nuevo embajador de Colombia en Bélgica. Ospina Serrano asumirá la representación diplomática del país “con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales y promover los intereses de Colombia en el escenario europeo”.

El viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa Arboleda, fue el encargado de posesionar al ser el designado de las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “esta designación representa una oportunidad para continuar consolidando los vínculos diplomáticos entre Colombia y Bélgica, así como para impulsar espacios de diálogo y cooperación en asuntos de interés común, en el marco de las prioridades de la política exterior colombiana”.

Ospina será el representante de Colombia no solo ante el Reino de Bélgica, también el Gran Ducado de Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN. (Foto: Cortesía Cancillería) Ampliar Ospina será el representante de Colombia no solo ante el Reino de Bélgica, también el Gran Ducado de Luxemburgo, la Unión Europea y la OTAN. (Foto: Cortesía Cancillería) Cerrar

¿Quién es Ospina Serrano?

Juan Gonzalo Ospina Serrano es un abogado, jurista y especialista en Derecho Penal, Derecho Penal Económico, extradiciones y Derecho Procesal.

Es graduado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y la Universidad Complutense de Madrid. También tiene formación ejecutiva en negociación de Harvard Law School, un máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y estudios en Liderazgo y Gestión Pública de IESE Business School.

Entre su trayectoria profesional ha ocupado cargos como:

Presidencia de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid.

Diputado quinto de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Fundador de Ospina Abogados, firma especializada en Derecho Penal y litigación internacional.

Fundador el Instituto Superior de Estudios Penales (ISEP).

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“Con esta posesión, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la presencia diplomática de Colombia en Europa, la consolidación de las relaciones bilaterales y la promoción de oportunidades de cooperación que contribuyan al desarrollo y bienestar de los colombianos”, cierra el comunicado de la cancillería colombiana.