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16 oct 2026 Actualizado 17:47

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“Fue una pesadilla”: hombre que estuvo 19 meses preso por ser confundido con jefe paramilitar

En 6AM W, el campesino Hermes García Martínez contó que estuvo detenido cerca de 19 meses en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, tras haber sido confundido con un jefe paramilitar.

“Fue una pesadilla”: hombre que estuvo 19 meses preso por ser confundido con jefe paramilitar

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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