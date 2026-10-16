“Fue una pesadilla”: hombre que estuvo 19 meses preso por ser confundido con jefe paramilitar
En 6AM W, el campesino Hermes García Martínez contó que estuvo detenido cerca de 19 meses en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, tras haber sido confundido con un jefe paramilitar.
“Fue una pesadilla”: hombre que estuvo 19 meses preso por ser confundido con jefe paramilitar
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...