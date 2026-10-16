Ibagué, Negocios & Moda se realizará entre el 25 y 27 de noviembre

Ibagué

Caracol Radio conoció que las directivas de Cormoda decidieron postergar para los días 25, 26 y 27 de noviembre la Feria Ibagué, Negocios y Moda 2026 como respuesta a una petición del gremio para conectar la oferta regional con la temporada comercial de fin de año.

“En atención a las solicitudes del sector moda del Tolima, Ibagué, Negocios & Moda ajustó las fechas para conectar la oferta regional con la temporada comercial de fin de año. Los empresarios del sistema moda del Tolima tendrán más tiempo para preparar sus propuestas y participar en las oportunidades del Programa de Fortalecimiento Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Tolima y organizado por Cormoda”, indica un comunicado dado a conocer a la opinión pública.

En desarrollo de las actividades proyectadas para este año se tiene que el programa de Fortalecimiento Empresarial registra a la fecha 312 asistencias acumuladas: 34 en las actividades reportadas de rueda de negocios y preparación comercial, 149 en inteligencia artificial y 129 en diseño y colección.

En el marco de esta nueva edición seguirá adelante con la misión de negocios internacional, dirigida a empresas productoras de prendas de vestir con marca propia o servicios de paquete completo y perfil exportador. También contempla una jornada de aprendizaje empresarial en Bogotá —benchmarking— para conocer experiencias y procesos de reconocidas marcas que los participantes puedan aplicar en sus negocios.

“A estas oportunidades se suman The Next Stage, una iniciativa de apoyo al crecimiento de emprendimientos del sistema moda; la muestra empresarial de IN&M, donde las marcas podrán exhibir sus productos y conectar con compradores y visitantes; y las capacitaciones que continuarán antes del encuentro comercial”, revelaron los organizadores de la feria.

La feria será uno de los principales escenarios para poner en práctica esos conocimientos. El propósito es que los beneficiarios lleguen con propuestas mejor preparadas y aprovechen la cercanía de la temporada de fin de año para generar ventas, establecer contactos y promover la compra de productos del Tolima, tanto para uso personal como para regalos.

Ibagué, Negocios & Moda 2026 es organizada por Cormoda. Patrocinada por la Gobernación del Tolima a través de su Secretaría de Desarrollo Económico y su programa de Fortalecimiento Empresarial. Cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué.

Dato: las fechas, condiciones y mecanismos de participación de cada convocatoria se comunicarán a través de los canales oficiales de Ibagué, Negocios & Moda, Cormoda y la Gobernación del Tolima.