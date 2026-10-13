Campesino del Tolima estuvo 19 meses preso porque lo confundieron con un jefe paramilitar

Tolima

Insólita resulta la historia de Hermes García Martínez, un campesino del Tolima que purgó 19 meses de prisión por una confusión del sistema judicial. El hombre acaba de recuperar su libertad luego de que lo capturaran en lugar de un líder paramilitar con quien comparte el mismo nombre.

En diálogo con Caracol Radio, Hermes relató que, hace aproximadamente año y medio, fue abordado por personal de la Policía Nacional en pleno centro de su pueblo, Rioblanco, donde le notificaron de una supuesta orden de captura en su contra para purgar una condena de 33 años por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

“Fue una situación bastante difícil. Si hay algo difícil en la vida es tener que pagar algo que uno no ha hecho. Es muy complicado saber que uno tiene una familia y encontrarse ya uno aislado de todos”, expresó.

Inicialmente, Hermes estuvo dos meses recluido en el calabozo de la cárcel local de Rioblanco. Luego fue trasladado al Coiba de Picaleña, en Ibagué, donde permaneció en el pabellón de máxima seguridad y extraditables.

“En el patio me decían: ‘¿Usted qué hace acá? ¿Cómo es posible que llegue a un patio de perfilados, de nivel uno, de extraditados?’. Me decían: ‘Usted es un bandido, porque ¿qué hace acá?’. Y eso era muy difícil para mí”, manifestó.

A Hermes García Martínez lo confundieron con un jefe paramilitar señalado de cometer homicidios selectivos en Aguachica, Cesar, alrededor de 2007. Sobre esta persona pesaba una orden de captura para cumplir una condena de 33 años, pero quien terminó capturado fue el campesino tolimense.

“Yo tenía la conciencia limpia, sabía que no había hecho nada de lo que decían. Sabía que todo iba a salir bien y que las pruebas iban a salir bien, y ya gracias a Dios estamos afuera”, sostuvo.

El campesino tolimense anunció que demandará al Estado por la afectación a su buen nombre y, sobre todo, por el más de año y medio que perdió su libertad debido a esta confusión. Según aseguró, la captura se materializó únicamente por la coincidencia del nombre, sin tener en cuenta siquiera su número de cédula.

“Claro, pienso demandar. Es un trabajo que hay que hacerlo porque no podemos quedarnos callados. Esto es una injusticia, es algo que no tiene que pasar. Y esto es algo que no me pasó solo a mí, seguramente hay otros casos. Esto no puede quedarse así”, enfatizó.

Ahora, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Valledupar ordenó dejar en libertad a Hermes, luego de que su abogado radicara un hábeas corpus. En primera instancia, la solicitud fue negada, pero tras la impugnación se consiguió el fallo que hoy le permite recuperar su libertad.