La Personería de Ibagué inhabilitó por 10 años a un agente de tránsito por un caso de concusión

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Personería de Ibagué ratificó en segunda instancia la sanción de inhabilidad general de 10 años al agente de tránsito, Jarbey Andrés Vergara Guerrero, por concusión que se configura cuando un servidor público o funcionario abusa de su cargo o de sus funciones para constreñir, inducir o solicitar a una persona a darle dinero para su propio provecho o el de un tercero.

“El despacho del Personero Municipal de Ibagué, Educardo Espinosa, resolvió un recurso de apelación, ratificó el fallo de primera instancia contra el agente de tránsito Jarbey Andrés Vergara Guerrero, imponiéndole una sanción de 10 años de inhabilidad general por hechos relacionados con concusión”, reveló la Personería Municipal de Ibagué en sus redes sociales.

Esta es una decisión de las varias que deberá tomar la Personería de Ibagué en los próximos meses sobre las investigaciones que adelanta contra funcionarios del cuerpo de agentes de tránsito de la capital del Tolima.

Concejales denuncias presuntos hechos de corrupción

Un grupo de concejales de Ibagué revelaron a Caracol Radio que recibieron un caso en el que denuncian que existiría una presunta red conformada por abogados y agentes de tránsito para manejar los pruebas de alcoholemia en los operativos que se desarrollan en la capital del Tolima.

“Nos han enviado unos correos y mensajes por WhatsApp, por lo delicado de este caso lo remitiremos a control interno de la Alcaldía, si le pedimos a la alcaldesa que se atienda este tema. Nos han denunciado que existiría un presunta red de chantaje”, destacó César Franco, concejal del Partido Cambio Radical.

Según Franco, un grupo de abogados tendría información preferencial para el manejo de los casos de pruebas de embriaguez en los que asesorarían a los sancionados.

“Se menciona de plata para asignar áreas a los agentes de tránsito, entonces necesitamos que la Secretaría de Movilidad le pongan atención a estos casos, incluso se habla que ya están los casos en control único disciplinario, por lo que pedimos investigación”, sostuvo Franco.