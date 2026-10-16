El FMI dice que la solución a la vivienda en España es “más suministro” y “más políticas”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) subrayó este viernes que la solución a la crisis inmobiliaria en España pasa por «más suministro», pues considera la construcción de nuevas viviendas en el país «bastante limitada», así como un «paquete de políticas», entre ellas más inversión y permisos de planificación urbana.

«La solución es simple en la teoría, y se trata de más suministro. Y, por supuesto, para llegar ahí se debe tener un paquete de políticas, incluyendo permisos de planificación, pero un suministro más elevado es clave para asegurar que la vivienda sea más asequible en España», dijo este viernes Mateusz Szczurek, director del Departamento Europeo del FMI.

En una rueda de prensa en Bangkok, donde tienen lugar esta semana las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial (BM), Szczurek remarcó que la construcción de nuevas viviendas en España es «bastante limitada».

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Pocas viviendas ante aumento de población activa

«Según entiendo, la construcción de nuevas viviendas es bastante limitada, de 100.000 nuevas viviendas al año. Esto es muy poco, considerando que España se está beneficiando de un aumento, inusual en Europa, de población activa», afirmó.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Vivienda de España, en 2025 el país terminó la construcción de casi 92.000 viviendas, frente a los 241.000 hogares que se formaron, una tendencia desde 2023.

El FMI elevó en su último informe de perspectivas económicas mundiales (WEO) cuatro décimas, hasta el 2,5 %, el crecimiento previsto para la economía española en 2026, más del doble proyectado para la Eurozona (1,1 %), si bien incrementó sus proyecciones de inflación, sumando 0,7 puntos a la prevista en España este año, hasta el 3,7 %.

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Al respecto, Szczurek exhortó a «utilizar el periodo» de crecimiento para «la consolidación fiscal», de forma que se puedan «reducir los desequilibrios en la economía», indicó, en línea con las recomendaciones del FMI a otros países en expansión.

Sobre por qué el FMI elevó la perspectiva de crecimiento de España para este año, Oya Celasun, subdirectora del Departamento Europeo del Fondo, afirmó que «la demanda privada ha sorprendido positivamente, el crecimiento del empleo ha sido fuerte (…) y se ha alineado bien con el consumo privado».

No obstante, urgió a las «mismas reformas estructurales» que otras «sociedades que envejecen», entre ellas una «reforma del sistema de pensiones y aumentar la fuerza laboral».

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