‘Ley de Nietos’ en España ¿a quiénes afecta realmente la suspensión sobre el derecho al voto?

Tribunal Supremo de España suspende voto sobre la ‘Ley de Nietos’ en el Extranjero, pasó por los micrófonos de 6AM W, para ratificar que el Tribunal Supremo, suspendió el voto para las personas que hayan obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática del 2022 denominada como la ‘Ley de Nietos’ que en un principio afectaría a 160.000 de España.

Según afirmó Alonso, “muchos de estos afectados ya habrán votado en elecciones anteriores, no solo en las generales, sino también en las autonómicas. Y ahora nos encontramos con unas medidas cautelares y el Supremo, en la resolución de este lunes, el día 12, les da a las personas directamente afectadas únicamente cinco días hábiles para poder recurrir. Lo cual es una circunstancia muy complicada”.

¿De que trata esta ley?

La ley contiene varios pilares, entre los principales y la más nombrada es que a “nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”. Lo limita, por tanto, a segundo grado de parentesco, sin ser posible acudir a un bisabuelo o tatarabuelo.

El otro pilar afecta directamente a los hijos que “perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros”, los mayores de edad españoles que al casarse tuvieron que abandonar su nacionalidad española.

“Solo están afectadas las personas que viven en el exterior, no lo están las personas que viven en España”.

“Teniendo en cuenta que son personas que viven fuera de España, dispersos en distintos países, que en muchos casos no conocen, que están directamente afectados”. Explicó la presidenta del Concejo General

También afirmó “Toda aquella persona mayor de edad que tenga nacionalidad y que no se le ha retirado el derecho por una sentencia firme tiene que tener este derecho a voto.”

La decisión tan repentina del Tribunal Supremo, ha provocado que no se les haya podido notificar de manera formal y personalmente a los afectados, lo que puede ocasionar grandes dificultades, pese al plazo otorgado por el Tribunal.

Por último, Violeta Alonso, puntualizó acerca del crecimiento exponencial sobre los inmigrantes que ha tenido el país en los últimos años. “El crecimiento del CERA exterior era mayor del que ha sido con la Ley de Memoria Democrática. Hay un crecimiento orgánico que tiene que ver con gente que se va del extranjero, que vive fuera y llega a la mayoría de edad, que adquiere la nacionalidad por código civil”.

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