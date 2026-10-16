Murió un colombiano de 37 años en Formentera y detienen al presunto responsable

Un ciudadano colombiano de 37 años murió en la isla española de Formentera (Ibiza) después de sufrir una grave agresión durante una discusión en las inmediaciones de un establecimiento de ocio nocturno en Es Pujols. La Guardia Civil ha detenido a un hombre español de 40 años como presunto responsable de los hechos, ocurridos en septiembre.

Según la información publicada por medios locales, la agresión se produjo durante la madrugada del 19 de septiembre. Durante la discusión, el ciudadano colombiano recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones intracraneales.

Tras el altercado, su estado de salud empeoró y tuvo que ser trasladado inicialmente al hospital de Formentera. Posteriormente, fue evacuado a un centro hospitalario de Ibiza, donde falleció el 29 de septiembre.

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La familia de la víctima presentó una denuncia el 26 de septiembre, después de que su estado de salud se agravara. A partir de entonces, la Guardia Civil inició las diligencias para esclarecer lo sucedido e identificar al presunto responsable.

La investigación permitió identificar al sospechoso gracias, entre otros elementos, a la declaración de un testigo. El hombre fue detenido el 13 de octubre y las diligencias fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

El caso vuelve a situar la atención sobre la muerte violenta de un ciudadano colombiano en España, mientras las autoridades judiciales continúan con el procedimiento para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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