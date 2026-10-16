Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 oct 2026 Actualizado 16:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WCiudades

Restaurantes conocidos en Medellín han cerrado por altos costos de arriendo e incrementos salariales

Juan Pablo Rodríguez, gerente de proyectos del grupo Belisario, afirmó que el encarecimiento de las materias primas han dejado sin rentabilidad a varios restaurantes.

Restaurantes conocidos en Medellín han cerrado por altos costos de arriendo e incrementos salariales

Restaurantes conocidos en Medellín han cerrado por altos costos de arriendo e incrementos salariales

00:00:0007:29
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Juan Pablo Rodríguez, gerente de proyectos del grupo Belisario, que tiene al menos quince restaurantes y lugares de entretenimiento en Medellín, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre los altos costos de los arriendos, los incrementos salariales y el encarecimiento de las materias primas que han dejado sin rentabilidad a varios de estos lugares.

“Lastimosamente es una realidad que sí estamos viviendo y estamos perdiendo nosotros como empresarios de nuestro sector”, dijo, detallando que los costos han incrementado notablemente.

Y agregó: “Lamentablemente los propietarios de las propiedades han subido demasiado esos cánones”.

Asimismo, mencionó que normalmente este gremio empieza la operación a las 4 de la tarde, por lo que casi todo el personal va con recargo, “entonces estamos hablando de que nuestras nóminas se incrementaron más o menos 30%”.

Sin embargo, aclaró que ellos están cuidando el bolsillo del local, es decir, “no subimos los precios, no trasladamos esa cantidad de costos que nos están poniendo en la mitad o en la regleta nuestra al cliente final, por lo contrario, estamos deteniendo los precios para cuidar y seguir fomentando que nos sigan militando, pero esto hace que los márgenes nuestros estrechen y se estrechen cada vez más con tendencia cero”.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado