Restaurantes conocidos en Medellín han cerrado por altos costos de arriendo e incrementos salariales

Juan Pablo Rodríguez, gerente de proyectos del grupo Belisario, que tiene al menos quince restaurantes y lugares de entretenimiento en Medellín, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre los altos costos de los arriendos, los incrementos salariales y el encarecimiento de las materias primas que han dejado sin rentabilidad a varios de estos lugares.

“Lastimosamente es una realidad que sí estamos viviendo y estamos perdiendo nosotros como empresarios de nuestro sector”, dijo, detallando que los costos han incrementado notablemente.

Y agregó: “Lamentablemente los propietarios de las propiedades han subido demasiado esos cánones”.

Asimismo, mencionó que normalmente este gremio empieza la operación a las 4 de la tarde, por lo que casi todo el personal va con recargo, “entonces estamos hablando de que nuestras nóminas se incrementaron más o menos 30%”.

Sin embargo, aclaró que ellos están cuidando el bolsillo del local, es decir, “no subimos los precios, no trasladamos esa cantidad de costos que nos están poniendo en la mitad o en la regleta nuestra al cliente final, por lo contrario, estamos deteniendo los precios para cuidar y seguir fomentando que nos sigan militando, pero esto hace que los márgenes nuestros estrechen y se estrechen cada vez más con tendencia cero”.