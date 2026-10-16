Choque cerca del Eurotúnel deja 19 personas heridas

El accidente involucró un minibús y un tren de mercancías en la entrada francesa del Eurotúnel que conecta Francia y Reino Unido. (Foto: Cortesía)

Diecinueve personas resultaron heridas en un accidente que involucró a un minibús y un tren de cercanías que estaba detenido cerca de la entrada francesa del Eurotúnel, que conecta Francia y Reino Unido bajo el canal de la Mancha.

Las autoridades indicaron que dos de los heridos fueron trasladados de urgencia en helicóptero a Lille (norte) para recibir atención médica, pero “su pronóstico vital no está comprometido”, mientras que el resto fueron atendidos en centros hospitalarios de la zona.

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La subprefecta (subdelegada del Gobierno) de Paso de Calais, Agathe Cury, indicó que el accidente ocurrió alrededor de las 7:30PM hora local en Coquelles, cerca de la terminal del túnel, cuando un minibús con 19 ocupantes, “todos hombres”, incluido el conductor, chocó contra un tren de mercancías estacionado en una plataforma de carga durante una maniobra.

Los pasajeros del minibús eran camioneros que se disponían a cruzar el canal de la Mancha en los trenes lanzadera de LeShuttle, que transportan vehículos entre Francia y Reino Unido, según la subprefecta, que señaló que “es la primera vez que se produce un accidente de este tipo en un andén de carga”.

Las autoridades movilizaron a 55 bomberos, 25 efectivos de los servicios médicos de emergencia y cerca de un centenar de empleados de Eurotúnel para atender a los heridos y gestionar el incidente.

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El tráfico de pasajeros a través del túnel se suspendió durante una hora y media, pero posteriormente se reanudó. Los servicios de trenes de mercancías no se vieron interrumpidos.

Eurostar informó de que el accidente no afectó a sus servicios de pasajeros entre Londres y el continente y que sus trenes circularían según lo previsto.