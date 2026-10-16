A la cárcel presunto comandante del Clan del Golfo en Montería: es investigado por 15 homicidios. Foto: prensa Policía.

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó que un presunto integrante del Clan del Golfo fue enviado a la cárcel por concierto para delinquir agravado. Se trataría de alias ‘Bebé’ o ‘Javier’, quien es señalado de ser el segundo comandante de zona de la subestructura Javier Yepes Cantero en la capital cordobesa.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy procesado estaría implicado en la ejecución de 15 homicidios registrados en el departamento.

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“El sujeto habría iniciado su actividad criminal dentro de esta estructura ilegal en el año 2020, desempeñándose como integrante del componente urbano y presunto sicario, participando, al parecer, en la ejecución de homicidios selectivos en los municipios de San Antero, Lorica, Purísima, Momil y Cotorra”, sostuvo el uniformado.

“Las investigaciones indican que para el año 2025 habría asumido funciones como segundo comandante de zona del Clan del Golfo en Montería, consolidándose como una de las principales figuras dentro de la organización para la coordinación y ejecución de actividades delictivas en esta jurisdicción”, agregó.

La captura del hombre de 29 años se realizó en la vereda Las Chispas, zona rural de la ciudad de Montería.