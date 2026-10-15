Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 oct 2026 Actualizado 21:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Montería

Un Río de Libros 2026: inicia la Feria de la Lectura en la ciudad de Montería

El evento literario más importante del departamento se desarrollará del 15 al 18 de octubre con cerca de 80 invitados locales, nacionales e internacionales

Feria del Libro en Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Feria del Libro en Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Feria del Libro en Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.
Montería
Añadir Caracol Radio en Google

Montería

Las autoridades departamentales destacaron que el evento literario más importante del departamento de Córdoba -Un Río de Libros 2026-, se desarrollará del 15 al 18 de octubre del año 2026 en el hotel GHL y los pasillos del Centro Comercial Alamedas en Montería, donde participarían poetas, escritores, investigadores, académicos, promotores de lectura, periodistas, gestores culturales, bailadoras y músicos.

“La programación ofrecerá actividades gratuitas pensadas para propiciar el acercamiento entre el público y los invitados, con temáticas que incluyen bullerengue, porro, recitales de poesía, arquitectura, identidad cultural, historias urbanas, periodismo en Córdoba y taller de décimas”, resaltó la administración departamental.

Más información

La jornada inició este 15 de octubre con una programación que amplía los espacios de encuentro entre la literatura, la inteligencia artificial, el periodismo digital, la fotografía, el cine, la música y el patrimonio.

La agenda propone conversaciones sobre los cambios tecnológicos, la responsabilidad en los entornos digitales y el valor de las expresiones culturales de Córdoba y el Caribe, en escenarios que acercan los libros y el conocimiento a distintos públicos de Montería”, resaltó.

Cerca de 80 invitados participarán en la versión 11 del evento literario que en esta oportunidad ofrecerá más de 60 actividades gratuitas para propios y visitantes.

Un Río de Libros 2026: inicia la Feria de la Lectura en la ciudad de Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Un Río de Libros 2026: inicia la Feria de la Lectura en la ciudad de Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Un Río de Libros 2026: inicia la Feria de la Lectura en la ciudad de Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Un Río de Libros 2026: inicia la Feria de la Lectura en la ciudad de Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Felipe Sánchez Iregui. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Felipe Sánchez Iregui. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Felipe Sánchez Iregui. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Felipe Sánchez Iregui. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado