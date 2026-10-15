Montería

Las autoridades departamentales destacaron que el evento literario más importante del departamento de Córdoba -Un Río de Libros 2026-, se desarrollará del 15 al 18 de octubre del año 2026 en el hotel GHL y los pasillos del Centro Comercial Alamedas en Montería, donde participarían poetas, escritores, investigadores, académicos, promotores de lectura, periodistas, gestores culturales, bailadoras y músicos.

“La programación ofrecerá actividades gratuitas pensadas para propiciar el acercamiento entre el público y los invitados, con temáticas que incluyen bullerengue, porro, recitales de poesía, arquitectura, identidad cultural, historias urbanas, periodismo en Córdoba y taller de décimas”, resaltó la administración departamental.

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La jornada inició este 15 de octubre con una programación que amplía los espacios de encuentro entre la literatura, la inteligencia artificial, el periodismo digital, la fotografía, el cine, la música y el patrimonio.

“La agenda propone conversaciones sobre los cambios tecnológicos, la responsabilidad en los entornos digitales y el valor de las expresiones culturales de Córdoba y el Caribe, en escenarios que acercan los libros y el conocimiento a distintos públicos de Montería”, resaltó.

Cerca de 80 invitados participarán en la versión 11 del evento literario que en esta oportunidad ofrecerá más de 60 actividades gratuitas para propios y visitantes.

Un Río de Libros 2026: inicia la Feria de la Lectura en la ciudad de Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba. Ampliar Un Río de Libros 2026: inicia la Feria de la Lectura en la ciudad de Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba. Cerrar