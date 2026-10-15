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15 oct 2026 Actualizado 19:30

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Alerta por deterioro del puente La Doctrina: alcalde de Lorica exigió atención por parte de Invías

El puente conecta al municipio de Lorica con San Bernardo del Viento y Moñitos, en Córdoba

Alerta por deterioro del puente La Doctrina: alcalde de Lorica exigió intervención por parte de Invías. Foto: prensa Alcaldía de Lorica, Córdoba.

Alerta por deterioro del puente La Doctrina: alcalde de Lorica exigió intervención por parte de Invías. Foto: prensa Alcaldía de Lorica, Córdoba.

Alerta por deterioro del puente La Doctrina: alcalde de Lorica exigió intervención por parte de Invías. Foto: prensa Alcaldía de Lorica, Córdoba.
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Ante el grave deterioro en el puente La Doctrina, el alcalde de Lorica, Córdoba, Carlos Manzur, solicitó al Instituto Nacional de Vías (Invías), intervenir en el menor tiempo posible este paso que conecta a su municipio con San Bernardo del Viento y Moñitos.

El puente La Doctrina ya tiene ejecutor de obra, contratado por Invías, pero vamos a puyarlo para que inicien esa obra que por muchos años se ha liquidado y no se ha podido avanzar”, sostuvo el mandatario municipal.

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Pese al deterioro, el puente es transitado de manera permanente, incluso por vehículos de carga pesada. En ese sentido, la administración municipal solicitó atención especial para mejorar el paso intermunicipal.

Además, el alcalde Manzur se refirió al esperado proyecto del corredor vial que conectaría a 8 municipios. Se trata de zonas como Chinú, Moñitos, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Momil, Purísima, Lorica y San Bernardo del Viento.

Esta obra de interconexión vial nos impulsará socio-económicamente, porque este es un eje regional con un enorme potencial turístico, artesanal y agrícola”, destacó el mandatario loriquero, que también solicitó a Invías la urgente intervención del tramo urbano de la Avenida Bicentenario.

Puente La Doctrina, Lorica, Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de Lorica.

Puente La Doctrina, Lorica, Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de Lorica.

Puente La Doctrina, Lorica, Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de Lorica.

Puente La Doctrina, Lorica, Córdoba. Foto: prensa Alcaldía de Lorica.

Puente La Doctrina, Lorica. Foto: prensa Alcaldía de Lorica, Córdoba.

Puente La Doctrina, Lorica. Foto: prensa Alcaldía de Lorica, Córdoba.

Puente La Doctrina, Lorica. Foto: prensa Alcaldía de Lorica, Córdoba.

Puente La Doctrina, Lorica. Foto: prensa Alcaldía de Lorica, Córdoba.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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