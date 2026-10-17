Comerciantes reportan baja en precios de productos como plátano y ñame en Córdoba

Montería

En medio de la alerta nacional por el alza en varios productos de la canasta familiar, en Montería empezaron a reportar bajas en los precios de alimentos como plátano y ñame. El comerciante Nicolás España sostuvo que varios camiones no habían podido ingresar al Mercado del Sur de la ciudad por las intensas lluvias y el mal estado de vías terciarias.

“Entraron más de 20 vehículos con plátano, posiblemente estuvieron represados por el tema de las aguas, pero el Mercado del Sur está totalmente verde del plátano que llegó de la zona costanera. El precio del plátano grande estaba a $900 al por mayor, hoy se encontró en $800; el mediano a $500, el pequeño a $250 y el más económico lo consigue en $150”, informó el comerciante.

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Sobre el ñame, producto base para la preparación de uno de los platos típicos de región: mote de queso, Nicolás España indicó que “antes un quintal de ñame diamante costaba $320.000, hoy se consigue en $280.000. La libra del ñame diamante se encuentra en $3.500 y la de ñame espino se consigue en $4.000”.

Por su parte, la yuca sigue aumentando. La bolsa pasó de $90.000 a $100.000.