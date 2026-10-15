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15 oct 2026 Actualizado 19:14

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“Firme con ella”: Fuad Char confirma respaldo a Ana María Aljure para la Alcaldía de Barranquilla

Ana María Aljure renunció esta semana a la Gerencia de Ciudad de Barranquilla.

Ana María Aljure, gerente de ciudad. Foto: W Radio.

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Fuad Char, líder de la Casa Char, confirmó su respaldo a Ana María Aljure para su aspiración a la alcaldía de Barranquilla en las próximas elecciones del 2027.

“Completamente. Firme, firma con ella”, dijo Fuad Char al atender a varios medios de comunicación durante el evento Caribe Biz Forum 2026 que se desarrolla en el Centro de Eventos Puerta De Oro.

Ana María Aljure, se desempeñó como Gerente de Ciudad de Barranquilla durante la administración de Alejandro Char, y esta semana se confirmó su salida.

Lea también: Renunció Ana María Aljure quien sería candidata a la Alcaldía de Barranquilla

“Tu trabajo desde la Gerencia de Ciudad ha sido fundamental para sacar adelante grandes proyectos que hoy transforman la vida de miles de barranquilleros”, había indicado el alcalde Alejandro Char al anunciar la salida de Aljure de la Alcaldía.

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