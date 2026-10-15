Policía española investiga a ciudadanos colombianos por asesinato de cirujano estético, en Marbella

La Policía Española apunta como presuntos responsables de la muerte del cirujano estético de origen alemán, en Marbella, Alexander Alsani, a ciudadanos colombianos familiares de una paciente que murió, en la clínica de dicho médico, luego de someterse a una operación estética.

El cirujano Alexander Aslani fue asesinado a tiros, el pasado 7 de octubre en su clínica, en Marbella, y aunque pocas horas después se detuvo a un joven de 18 años de origen sueco, ahora la investigación de la Policía Nacional española asegura que posee muchos indicios de que los responsables serían los familiares de la paciente colombiana, ya que estos habrían responsabilizado al médico de la muerte de la misma y cuestionaron las explicaciones entregadas por la clínica, manifestando en ésta que la responsabilidad directa del hecho era del médico Aslani.

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Otra línea de la investigación apuntaría a una ciudadana saudí que se sometió a un levantamiento de glúteos, quedó inconforme con los resultados y había solicitado una devolución de 19.600 euros, más de 6.900.000 de pesos colombianos, sin lograr un acuerdo.

La investigación continúa y el ciudadano sueco sigue detenido, como presunto autor material del ataque, aunque se ha negado en todo momento a haber efectuado los disparos, en la clínica del doctor Aslani.

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