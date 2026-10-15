Sogamoso reportó una jornada pacífica de protesta con cerca de 600 estudiantes

Cerca de 600 estudiantes de la UPTC se unieron a la Manifestación Nacional, partiendo desde la universidad hasta llegar a la Plaza 6 de Septiembre / Foto: Suministrada.

Sogamoso

Cerca de 600 estudiantes participaron en la movilización realizada en Sogamoso, que recorrió las calles de la ciudad y terminó sin incidentes ni alteraciones del orden público, según el balance entregado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Alexander Merchán, secretario de esta dependencia, destacó el comportamiento de los manifestantes y el acompañamiento de los gestores de convivencia y diálogo durante la jornada, que tuvo como punto de concentración la UPTC para llegar a la Plaza 6 de Septiembre y posteriormente regresó a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

“Fue una jornada pacífica, sin ninguna situación que alterara el orden público, no se presentó ningún desmán. Al contrario, felicitar a los estudiantes que lo hicieron de manera pacífica, donde lanzaron sus arengas sin causar ningún traumatismo”, afirmó Merchán.

Para atender la movilización, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad el martes y habilitaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la estación de Policía durante la mañana del miércoles. En el dispositivo participaron la Policía, el CTI, la SIJIN, la SIPOL y el DMA, entre otras instancias de acompañamiento.

El funcionario señaló que la prioridad fue proteger a los participantes y permitir el desarrollo de la manifestación, sin descuidar la seguridad del resto de la ciudadanía.

“Las indicaciones que dimos desde el puesto de mando unificado con la Policía y la Personería fueron garantizar el desarrollo de la protesta pacífica. No íbamos a intervenir de ninguna manera violenta, pero sí estar prestos a que no se presentara ningún desmán”, agregó el secretario.

Merchán calificó como satisfactorio el resultado de la jornada y resaltó la coordinación entre las instituciones y los manifestantes para evitar situaciones que afectaran la convivencia.

“Hubo cierta sinergia en el desarrollo de esta jornada, con un balance muy optimista”, concluyó el funcionario, al reiterar que el acompañamiento institucional buscó garantizar tanto el derecho a la protesta como la integridad de quienes participaron.