Prima de ingeniera muerta por quemaduras en restaurante de Bucaramanga cuenta lo que pasó

Bucaramanga

Una prima de la ingeniera Yaneth Milene Suárez, quien murió en la UCI del Hospital Internacional de Colombia, HIC, 11 días después de las quemaduras que sufrió en un restaurante de Bucaramanga, relató lo que sucedió el pasado viernes 2 de octubre.

Claudia Vega Saavedra, familiar de la persona fallecida relató en primicia a Caracol Radio que la señora Suárez fue a desayunar sobre las 10 de la mañana de ese día al restaurante Hello Life junto a su esposo José Luis Rodríguez.

Cuando estaban sentados en una de las mesas se produjo un hecho que reconoce como un accidente; “una de las empleadas manipulaba una lámpara que funciona con algún tipo de combustible. Algo salió mal y se produjo una explosión que alcanzó a mi prima quien iba en ropa deportiva”, aseguró.

Su esposo y otra persona que estaba en una de las mesas contiguas fueron las únicas que la auxiliaron. Lograron apagar el fuego, pero la dama había sufrido quemaduras graves en gran parte del cuerpo. La prima de la víctima asegura que la ambulancia se demoró en llegar al restaurante.

Uno de los primeros médicos que atendió a la señora Suárez fue su hijo mayor que es médico. La llevaron al Hospital Internacional de Colombia donde fue recluida en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI. Desde allí y aun consciente alcanzó a decir que todo había sido un accidente.

Su esposo también estuvo en la unidad de quemados, pero fue dado de alta unas horas después. Yaneth Milene Suárez murió el martes 13 de octubre en la madrugada.

Claudia Vega lamenta que el restaurante haya seguido despachando como si nada hubiera ocurrido. Apenas se comunicaron con uno de sus hijos dos días después del hecho. Precisa que fue solo el miércoles 14 de octubre, cuando los medios publicaron la historia, que el restaurante emitió un comunicado en el que lamentaron lo ocurrido y se solidarizaron con la familia Rodríguez Suárez.

La velación de la ingeniera socorrana se efectúa en el parque cementerio Jardines La Colina de Bucaramanga. Allí mismo será inhumada este viernes 16 de octubre a las 2:00 de la tarde.