Perfil de Germán Quintero, actor de Pasión de Gavilanes y Escobar: este es su legado y trayectoria

Este 15 de octubre de 2026 se confirmó el fallecimiento del actor y director de cine colombiano Germán Quintero. Según informó su representante, su muerte ocurrió en horas de la mañana en una clínica de Bogotá debido a complicaciones de salud.

En su cuenta de Instagram, su sobrina Alejandra Quintero Sinisterra, cuenta oficial, publicó varias fotos del actor acompañado de la frase: “Germán Quintero Laverde, inmortal, único, intransferible e irrepetible . 1956-2026″.

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Quintero nació el 10 de agosto de 1954 en Bogotá y se formó en el exterior, estudiando actuación y dirección escénica en la Escuela Ernst Busch en Alemania. También tuvo la oportunidad de hacer parte del Berliner Ensemble.

Su debut en la televisión colombiana se produjo en 1984, cuando participó en la serie El Bogotazo. Después, su carrera se extendió por más de cuatro décadas como actor de reparto y antagonista.

Personajes destacados

Quintero participó en distintas producciones de diversos géneros; entre las más recordadas está su papel del periodista Guillermo Cano Isaza en la serie de 2012, ‘Escobar: El Patrón del Mal’. Esta actuación recreó la figura del entonces director del diario El Espectador en medio de episodios de narcotráfico en Colombia.

Otro de los personajes destacados fue el de Don Martín Acevedo en la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, donde interpretó al abuelo de las hermanas Elizondo.

Su legado y trayectoria

En los noventa participó en otras producciones como Sueños y espejos (1994) y Cara o sello: Dos rostros de mujer (1995). Con los años, participó en Mesa para tres (2004), Montecristo (2007), Pecados capitales, La saga, negocio de familia, El cartel de los sapos y Chepe Fortuna.

Otras series de televisión reconocidas que contaron con la participación de Quintero son Guajira, El inútil, La marca del deseo, Nadie es eterno en el mundo, Aquí no hay quien viva y La ley del corazón 2.

Como actor de cine, participó en largometrajes como La milagrosa, La gente de bien y Nadie sabe para quién trabaja. Se estrenó como director de cine con la película Como te ves, me vi, de 2017.

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