Caribe Biz Forum 2026 impulsa la innovación y la competitividad empresarial

Con la expectativa de reunir a más de 5.000 personas, se inauguró en Barranquilla el Caribe Biz Forum 2026, un espacio que convoca a empresarios, autoridades y representantes de la academia para debatir sobre los retos y las oportunidades del sector productivo, con énfasis en la innovación, la inteligencia artificial y la apertura de nuevos mercados.

Durante la apertura, Niella Sabatino, presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, hizo un llamado a los empresarios a tomar decisiones estratégicas desde hoy para alcanzar resultados contundentes en 2030.

La directiva destacó que la región cuenta con más de 80.300 unidades productivas registradas y cerca de 394.000 empleos directos asociados al tejido empresarial.

“Tenemos más de 80.300 unidades productivas registradas y cerca de 394.000 empleos directos asociados al tejido empresarial del Atlántico. El 44 % de las empresas tiene más de 10 años de trayectoria y más de 33.000 generan empleo. Tenemos con qué construir un futuro prometedor, pero debemos prepararnos para los nuevos direccionamientos y políticas públicas”, explicó.

Sabatino insistió en que el crecimiento de las empresas requiere inversiones en tecnología, talento humano e innovación, además de una participación activa del sector privado frente a los cambios económicos y las nuevas políticas públicas.

“El futuro no se espera, se construye”, afirmó la presidenta de la Junta Directiva, al destacar el potencial empresarial del Atlántico para consolidar nuevas oportunidades de desarrollo.

Inteligencia artificial para mejorar la productividad

Durante el encuentro, Manuel Fernández Ariza, presidente de Bancóldex, resaltó los avances en la adopción de inteligencia artificial en el Atlántico y la importancia de acompañar la transformación tecnológica con procesos de formación para los trabajadores.

Según las cifras presentadas durante el evento, la adopción de esta tecnología en el departamento alcanza el 88 %, frente al 42 % reportado para el conjunto de los empresarios del país, de acuerdo con la Encuesta Ritmo Empresarial citada por el directivo.

“Mientras que el 42 % de los empresarios en Colombia utiliza inteligencia artificial, en el Atlántico la adopción alcanza el 88 %, lo que demuestra el avance de la región en la implementación de esta tecnología”, sostuvo.

Fernández también destacó los resultados del componente de implementación empresarial Potencia, que ha acompañado a más de 150 empresas en el desarrollo de proyectos piloto y casos de uso de inteligencia artificial. Según explicó, estas compañías han reportado ahorros acumulados por $4.399 millones mediante la implementación de estas herramientas.

El presidente de Bancóldex señaló que el propósito es que los empresarios no se queden únicamente en la capacitación, sino que lleven la inteligencia artificial a sus procesos para mejorar la eficiencia y la competitividad.

Conexión con mercados internacionales

Por su parte, Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, presentó tres objetivos estratégicos para fortalecer el desarrollo empresarial de la región: consolidar una Cámara más cercana a los empresarios, liderar el crecimiento del Caribe en sectores como energía, turismo y tecnología, y conectar a las empresas con los mercados globales.

“Buscamos conectar a nuestros empresarios con los mercados globales, con un foco estratégico en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Internacionalizar la economía va más allá de exportar: también implica atraer empresas e integrar a nuestros empresarios a las cadenas globales y regionales de valor”, destacó Cepeda.

La agenda del Caribe Biz Forum 2026 busca promover nuevas alianzas, impulsar la innovación y preparar al tejido empresarial para los cambios económicos y tecnológicos de los próximos años, con el propósito de fortalecer la competitividad de Barranquilla y el Atlántico.