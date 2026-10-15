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15 oct 2026 Actualizado 18:01

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Hinchas vandalizan sede deportiva del Junior: pintaron grafitis en vehículos de algunos jugadores

El equipo tiburón emitió un comunicado rechazando este hecho, al que calificó como “actos de violencia”.

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Varios hinchas del Junior vandalizaron la sede deportiva Adelita de Char, en donde afectaron la infraestructura de las instalaciones y algunos vehículos de los jugadores, según indicó el equipo a través de un comunicado.

Uno de los vehículos afectados pertenece al delantero paraguayo Guillermo Paiva, al que los hinchas le pintaron grafitis.

“Somos conscientes del difícil momento deportivo que atraviesa nuestro equipo y entendemos la inconformidad y la exigencia de nuestra afición, que comparte con nosotros el deseo de ver a Junior en el lugar que merece. Sin embargo, ninguna circunstancia justifica el uso de la violencia como mecanismo de protesta”, indicó.

Lea también: Otro golpe a la ilusión del Junior: empata con Pereira y la eliminación queda más cerca

El hecho se presenta luego de que, recientemente, el Junior empató con el Deportivo Pereira por un juego aplazado correspondiente a la fecha 4 de la Liga Colombiana – II.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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