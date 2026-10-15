Hinchas vandalizan sede deportiva del Junior: pintaron grafitis en vehículos de algunos jugadores

Varios hinchas del Junior vandalizaron la sede deportiva Adelita de Char, en donde afectaron la infraestructura de las instalaciones y algunos vehículos de los jugadores, según indicó el equipo a través de un comunicado.

Uno de los vehículos afectados pertenece al delantero paraguayo Guillermo Paiva, al que los hinchas le pintaron grafitis.

“Somos conscientes del difícil momento deportivo que atraviesa nuestro equipo y entendemos la inconformidad y la exigencia de nuestra afición, que comparte con nosotros el deseo de ver a Junior en el lugar que merece. Sin embargo, ninguna circunstancia justifica el uso de la violencia como mecanismo de protesta”, indicó.

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El hecho se presenta luego de que, recientemente, el Junior empató con el Deportivo Pereira por un juego aplazado correspondiente a la fecha 4 de la Liga Colombiana – II.