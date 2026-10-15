Habilitan las primeras inscripciones para el programa de Medicina en la Universidad de Córdoba

Montería

El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, informó que desde este jueves 15 de octubre la alma mater abre sus primeras inscripciones para el programa de Medicina, al igual que para el resto de la oferta periodo 2027-1.

“Eso que antes era un imposible, que antes era un sueño, lo ha hecho realidad esta comunidad universitaria en el marco de su autonomía, la cual defendemos de cualquier lógica que quiera actuar de manera contraria a los propósitos y al encargo social que hoy tenemos y que ha construido esta universidad en 62 años de historia: servirle a los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad”, sostuvo el académico.

Asimismo, explicó que “20 de los 40 cupos que se ofertarán en cada periodo académico serán de admisión regular, pero 14 de ellos serán para aspirantes de instituciones de educación pública de las zonas rurales de Córdoba, distribuidos a razón de dos cupos por cada una de las siete subregiones territoriales; y seis cupos serán destinados a aspirantes pertenecientes a poblaciones minoritarias reconocidas institucionalmente”.

Las directivas de Unicor sostuvieron que “el programa de Medicina tiene énfasis en salud preventiva y fue aprobado mediante la resolución 011572 del 30 de abril de 2026, del Ministerio de Educación Nacional, luego de un trabajo arduo, organizado y supervisado además por la Universidad de Cartagena”.

¿Cómo se distribuiría la asignación de cupos?

El rector Torres Oviedo resaltó que “la asignación de cupos para grupos poblacionales minoritarios se hace en respuesta a la política de inclusión de la institución así: un cupo para comunidades indígenas, un cupo para comunidades afrodescendientes y un cupo para víctimas del conflicto armado. Sin embargo, en lo que tiene que ver con cupos rotativos, en el primer semestre de cada vigencia se asignará un cupo al mejor bachiller deportista, al mejor bachiller artista y a la población con discapacidad; mientras que en el segundo semestre de cada vigencia se asignará un cupo a la comunidad palenquera, a la población Emberá y a veteranos y núcleo familiar de miembros de la fuerza pública fallecidos en servicio”.

La reglamentación de asignación de cupos para el programa de Medicina de la Unicórdoba, estartía disponible en la página web de la institución www.unicordoba.edu.co.

Cabe recordar que la Unicor es la única universidad pública del departamento de Córdoba y sería la segunda en ofertar el programa de Medicina en esta sección del país.