El Atlántico se ha convertido en un referente a nivel nacional: vicepresidente José Manuel Restrepo

En Caribe Biz Forum 2026, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, destacó al Atlántico como uno de los departamentos referentes del país en bilingüismo, innovación y sofisticación empresarial, durante su participación en el Caribe Biz Forum 2026, en Barranquilla.

El funcionario resaltó la capacidad exportadora del departamento y el crecimiento de las exportaciones con valor agregado, aspectos que, según afirmó, pueden servir de ejemplo para que otros territorios de la región avancen en modernización y competitividad.

“El departamento del Atlántico se ha convertido en un referente a nivel nacional, sobre todo en vocación bilingüe, pero además es uno de los departamentos más avanzados en sofisticación e innovación empresarial. Lo demuestra su capacidad exportadora y la manera como ha venido aumentando la exportación con valor agregado”, expresó Restrepo.

El vicepresidente también señaló que el Caribe tiene potencial para consolidarse como protagonista en sectores estratégicos para la economía nacional, entre ellos las exportaciones, la industria 4.0, los servicios basados en el conocimiento, los minerales críticos y el turismo de alto valor.

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Energías renovables, una apuesta para el Alto Caribe

En materia energética, Restrepo indicó que uno de los objetivos es fortalecer la generación de energía eólica y solar en el Alto Caribe, con el propósito de ampliar la capacidad energética de Colombia.

También se refirió a la importancia de avanzar en los procesos de consulta con las comunidades y facilitar el desarrollo de proyectos que impulsen la actividad productiva de la región.

“Lo que está trabajando el vicepresidente de la República, más allá de la realidad coyuntural que viene trabajando la ministra de Minas y Energía, es en adición energética. Hacer del Alto Caribe un protagonista de la generación de nuevas energías eólica y solar”, manifestó.

El funcionario agregó que estos procesos deben avanzar mediante el diálogo con las comunidades, de manera que las consultas no se conviertan en un obstáculo para el desarrollo productivo del territorio y permitan generar mayor capacidad energética para el país.

26 proyectos en el Caribe

El vicepresidente también destacó la importancia de impulsar iniciativas que promuevan la inversión, la innovación y el desarrollo empresarial. En ese contexto, mencionó que, en el marco de la iniciativa Milagro Week, hay 26 proyectos en el Caribe, aunque durante su intervención no entregó detalles sobre sus características ni sobre el alcance de las inversiones.

Restrepo sostuvo que la región atraviesa una oportunidad estratégica para fortalecer su papel en la economía nacional, aprovechando sus capacidades productivas, su potencial energético y su posición para desarrollar actividades de alcance internacional.