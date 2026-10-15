Concejal José David Cavanzo anunció su intención de ser candidato a la Alcaldía de Bucaramanga.

Bucaramanga

El próximo año se estarán realizando las elecciones regionales en el país y desde ya empiezan los sonajeros de quienes quieren aspirar a cargos como gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales, por eso ya se están presentando renuncias en los gabinetes por parte de servidores públicos que tienen intenciones de participar en esta jornada.

En el caso de Bucaramanga, el concejal José David Cavanza a través de redes sociales puso a consideración del partido Cambio Radical, donde es militante, su intención de ser candidato a la alcaldía de la capital santandereana en el 2027.

“Tomo esta decisión tras escuchar de manera constante a la ciudadanía, la opinión pública y a los empresarios, industriales, ganaderos y constructores, que han expresado una alta preocupación por la competitividad, la seguridad y la ausencia de visión de largo plazo de la ciudad. Temas que he abordado desde el Concejo con debates técnicos y rigurosos, manteniendo una posición de independencia frente a la administración municipal y actuando siempre con integridad y de forma propositiva”, indicó el concejal Cavanzo en el comunicado.

En las últimas semanas había estado en Bucaramanga Enrique Vargas Lleras, coodirector de Cambio Radical, en reunión con los militantes de esta colectividad en el departamento de cara a lo que se viene el próximo año y además presentó al senador Nelson López como representante del partido en Santander.

Por ahora, Cavanzo queda a la espera de una respuesta del partido de si le entregan o no el aval para poder aspirar al primer cargo de la ciudad.