Más de 1.000 personas se movilizaron en Montería: tres estudiantes fueron detenidos

Montería

Más de 1.000 personas se movilizaron este 14 de octubre por las principales vías de la ciudad de Montería, en el marco de la convocatoria realizada por las centrales obreras en el país para rechazar las políticas del presidente Abelardo de la Espriella.

Durante el recorrido, tres estudiantes fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de daño en bien ajeno. El procedimiento policial se adelantó en la calle 42 con carrera 6, sector Laureles.

“Las capturas se realizaron en el momento en que se encontraban vandalizando con grafitis la parte externa de las instalaciones de la empresa Surtigas, en contra del gobierno. Dos de los capturados serían estudiantes de la Unicor y uno del SENA”, revelaron las autoridades a este medio.

De acuerdo con lo expuesto, en la ciudad se presentaron cinco concentraciones y una marcha que finalizó en el parque Laureano Gómez, centro de Montería.

“En el desarrollo de las cinco actividades, se tuvo una participación aproximada de 1.930 personas, pertenecientes a la CUT, Ademacor, SENA y Unicor”, se determinó en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la ciudad de Montería.

“La convocatoria ha sido exitosa”: presidente de la CUT en Córdoba

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Córdoba (CUT), Emilio Elis Cogollo, catalogó como “exitosa” la jornada de protesta desarrollada este 14 de octubre en Montería, donde hubo participación de los 30 municipios del departamento.

“La convocatoria ha sido exitosa. Tenemos una gran presencia de la clase trabajadora para decirle a este gobierno que seguiremos en la lucha, en la resistencia y oposición cada vez que se metan con los derechos laborales, tomándose decisiones sin que exista una mesa de concertación. Jamás vamos a permitir que se retroceda con los derechos laborales”, expresó el dirigente sindical.