Capturan a cabecilla del Clan del Golfo señalado de secuestrar a ocho personas en Anorí

Alias Doble Cero, señalado como cabecilla del Clan del Golfo y presunto partícipe en el secuestro de ocho personas en Anorí, en el nordeste de Antioquia, fue capturado en una operación conjunta del Ejército y la Policía en el corregimiento El Pato, zona rural de Zaragoza.

La acción fue ejecutada por tropas del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, de la Décima Primera Brigada del Ejército, en el marco de las operaciones ofensivas contra este grupo armado.

De acuerdo con las investigaciones, Doble Cero sería cabecilla de zona del componente criminal focalizado de la Subestructura Uldar Cardona Rueda y llevaría más de una década en la organización.

Durante el operativo, los uniformados le incautaron una pistola, más de 50 cartuchos de diferentes calibres, un radio de comunicaciones y tres teléfonos celulares. El capturado y el material fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Prontuario criminal de Doble Cero

Las autoridades lo señalan como el principal impulsor de los desplazamientos forzados en Zaragoza y El Bagre. Además, sería el encargado de la logística y la articulación entre dos subestructuras del Clan del Golfo: la Uldar Cardona Rueda y la Jorge Mario Valle.

El hecho más grave que se le atribuye es el secuestro de ocho personas en septiembre de este año en el corregimiento El Charcón de Liberia, en Anorí, en donde tres de las víctimas fueron sido asesinadas.

También se le señala de dirigir labores de inteligencia para ubicar unidades militares y policiales con el fin de atacarlas, cobrar extorsiones y presionar a comerciantes y a la población civil, coordinar y ordenar homicidios selectivos y reclutar nuevos integrantes para la organización mediante labores de adoctrinamiento en las comunidades.

Su nombre aparece vinculado con el secuestro y homicidio de un menor de edad en Segovia, en agosto de 2024 y las autoridades también lo relacionan con dos ataques registrados en Zaragoza en abril de 2025. En el primero, uniformados de la Policía fueron hostigados con disparos de fusil mientras atendían un accidente de tránsito en una vía nacional. En el segundo, una unidad del Ejército fue emboscada en zona rural con un artefacto explosivo improvisado, que dejó herido a un soldado que prestaba servicio militar.