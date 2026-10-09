Gobierno solicitó al Congreso dar trámite con urgencia a modificación del Presupuesto General 2026

El Gobierno de Abelardo De La Espriella le pidió al Congreso de la República, tramitar con mensaje de urgencia, un proyecto que modifica el Presupuesto General de la Nación de la vigencia del 2026.

La iniciativa contempla una adición presupuestal de 2,7 billones de pesos, recursos que estarían destinados principalmente a atender la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según el documento enviado al Congreso, estos recursos serían dirigidos al Fondo Milagro, para financiar asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.

Además, el proyecto plantea un traslado presupuestal de 1,2 billones de pesos para prevenir una eventual crisis energética. De hecho, el Gobierno pide que la modificación del presupuesto se haga antes de que se materialice el período de mayor exigencia para el sistema eléctrico asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027.

Con la adición, el presupuesto de la Nación, que está alrededor de 635 billones de pesos, pasaría a superar los 637 billones.