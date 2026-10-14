VIDEO | Rescataron a tres personas atrapadas por la creciente del río de Oro en Girón

Una operación de rescate con cuerdas permitió poner a salvo a tres personas que quedaron atrapadas por la creciente del río de Oro, en la vereda Bocas, sector conocido como Tres Palacios, en jurisdicción de Girón, Santander.

La emergencia se registró el pasado lunes festivo, cuando las personas adelantaban labores de extracción de arena en el afluente y el aumento del caudal les impidió regresar a la orilla. Tras recibir el llamado de emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca desplazó una máquina y tres unidades bomberiles al lugar.

De acuerdo con el sargento Carlos Portilla, supervisor de Operaciones de la institución, la alerta fue recibida a las 11:39 de la mañana y los socorristas llegaron al sitio a las 12:27 del mediodía. Debido a las condiciones del río, fue necesario implementar una maniobra especializada para completar la extracción de las tres personas.

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Uno de los afectados tenía implantado un marcapasos cardíaco, circunstancia que llevó a los rescatistas a evitar que atravesara la corriente con un chaleco salvavidas. En su lugar, instalaron un sistema de cuerdas tipo tirolesa que permitió trasladarlo hasta un punto seguro, sin que tuviera que cruzar directamente el afluente.

Las tres personas fueron rescatadas y valoradas en el lugar de la emergencia, sin necesidad de ser trasladadas a centros asistenciales.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca destacaron que cuentan con personal entrenado y equipos especializados para realizar maniobras de rescate con cuerdas, herramientas que permiten responder a emergencias en terrenos y condiciones de difícil acceso.

Imágenes del rescate de personas atrapadas por la creciente del río de Oro en Girón, Santander: