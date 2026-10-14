Sí hay clases en colegios del área metropolitana de Bucaramanga pese a movilización nacional

Los estudiantes de los colegios oficiales de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta tendrán clases con normalidad este miércoles 14 de octubre, pese a la movilización anunciada por diferentes docentes del municipio.

La secretaria de Educación de Bucaramanga, Martha Guarín, explicó que los profesores que decidan participar en la jornada de protesta deberán informar previamente a los rectores y coordinar un plan para reponer el tiempo académico que no se pueda desarrollar.

La funcionaria indicó que la Secretaría de Educación recibió una circular del Ministerio de Educación en la que se establece la importancia de garantizar tanto el derecho a la protesta y a la manifestación como el derecho a la educación.

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En ese sentido, Guarín señaló que la directriz ya fue socializada con los rectores y docentes, con el propósito de organizar las actividades académicas y garantizar la recuperación de las jornadas que puedan verse afectadas por la participación de algunos educadores en la movilización.

La secretaria reiteró que el llamado es a mantener la asistencia habitual de los estudiantes y a que las instituciones educativas coordinen las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio educativo.

De la misma manera sucederá en Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Los secretarios de educación de estos municipios confirmaron a Caracol Radio que debido a la misma circular del ministerio nacional, habrá clases con normalidad, toda vez que no todos los docentes participarán de la movilización nacional.