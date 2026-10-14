Bienvenida la protesta, no el vandalismo: alcalde de Bucaramanga por la marcha de HOY 14 de octubre

La Alcaldía de Bucaramanga anunció el despliegue de más de 300 uniformados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad para acompañar la movilización nacional convocada para este miércoles 14 de octubre. La medida fue confirmada por el alcalde Cristian Portilla, tras finalizar un Consejo de Seguridad con la participación de la Policía, el Ejército y Migración Colombia.

Según el mandatario, el dispositivo comenzará a operar desde las 6:00 a.m., con el propósito de mantener el orden público, garantizar la movilidad y prevenir afectaciones a los bienes públicos y privados durante la jornada.

El alcalde reiteró que la administración municipal garantizará el ejercicio de los derechos fundamentales y reconoció la protesta como un derecho legítimo y constitucional. Sin embargo, advirtió que no se permitirán actos de vandalismo ni bloqueos que afecten la movilidad y los derechos de los demás ciudadanos.

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“Bienvenida la protesta, pero no el vandalismo”, manifestó el mandatario, quien hizo un llamado a los participantes para que se movilicen de manera pacífica y respetuosa.

Portilla indicó que el objetivo de las medidas es permitir el desarrollo de la jornada de protesta sin descuidar la circulación por la ciudad ni el acceso de la población a sus derechos fundamentales.